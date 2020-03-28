Сезон в Италии будет отменён. Лига не будет определять чемпиона

В ближайшие дни руководство Итальянской федерации баскетбола объявит о досрочном завершении сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. При этом в лиге не будут определять чемпиона. Вместо этого боссы федерации начнут готовиться к проведению следующего первенства и будут изучать вопрос, при каких обстоятельствах возможно возобновить матчи.

Ожидается, что решение о досрочном прекращении чемпионата будет принято единогласно в ближайшие дни.

Напомним, первенство страны в Италии было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Страна стала эпицентром распространения заболевания в Европе. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 86 тыс. случаев заражения, более 9 тыс. из них стали смертельными.