Сезон в Италии будет отменён. Лига не будет определять чемпиона
В ближайшие дни руководство Итальянской федерации баскетбола объявит о досрочном завершении сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. При этом в лиге не будут определять чемпиона. Вместо этого боссы федерации начнут готовиться к проведению следующего первенства и будут изучать вопрос, при каких обстоятельствах возможно возобновить матчи.
Ожидается, что решение о досрочном прекращении чемпионата будет принято единогласно в ближайшие дни.
Напомним, первенство страны в Италии было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Страна стала эпицентром распространения заболевания в Европе. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 86 тыс. случаев заражения, более 9 тыс. из них стали смертельными.
Читайте также
- 28 марта 2020
-
19:56
-
18:59
-
17:18
-
16:39
-
15:03
-
13:17
-
12:27
-
10:59
-
09:54
-
08:27
-
06:35
-
05:49
-
04:26
-
00:20
- 27 марта 2020
-
23:44
-
22:59
-
21:59
-
20:50
-
19:52
-
18:22
-
17:32
-
16:48
-
15:36
-
15:15
-
14:41
-
14:30
-
14:05
-
13:41
-
13:36
-
13:20
-
13:17
-
12:22
-
11:21
-
10:13
-
09:00
Партнерский контент