Энтони убеждён, что выиграл бы с «Детройт Пистонс» два или три титула

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони пообщался с экс-защитником НБА Дуэйном Уэйдом в «Инстаграме». В ходе прямого эфира Энтони порассуждал о том, как бы сложилась его карьера, если бы на драфте 2003 года он был выбран «Детройт Пистонс», а не «Денвер Наггетс».

«Не знаю, что бы случилось, если бы на драфте меня выбрал «Детройт». Наверное, я бы завоевал два или три титула. Но я не знаю, как бы после этого сложилась моя карьера», — приводит слова Энтони TalkBasket.

Напомним, на драфте 2003 года Энтони был выбран под третьим номером. «Детройт Пистонс» на драфте того года выбирал вторым и отдал предпочтение сербскому центровому Дарко Миличичу, который стал одним из самых больших бастов за последние 20 лет. Невзирая на это, Миличич успел завоевать с «Детройтом» титул в 2004 году.