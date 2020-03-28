Комолову провели операцию по удалению кистозного образования
Защитник «Нижнего Новгорода» Антон Комолов перенёс операцию по удалению кистозного образования в брюшной полости, сообщает официальная страница нижегородского клуба в «Твиттере».
«Подкинем хороших новостей в вашу ленту. Это бодрый и выздоровевший Артём Комолов. Ему была сделана операция по удалению кистозного образования в брюшной полости. Тёму уже выписали из больницы, он вернулся в Нижний и через пару недель начнёт подключать физические нагрузки», — говорится в сообщении команды, опубликованном в социальной сети.
Соответствующий твит можно посмотреть на странице «Нижнего Новгорода» в социальной сети.
В прошлом Комолов выступал в составе ЦСКА, «Автодора», «Зенита», «Урала» и «Сахалина». За нижегородцев он выступает с 2017 года.
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