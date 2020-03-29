Вяльцев: обидно заканчивать сезон в таком положении. Получается, что всё насмарку

Атакующий защитник «Химок» Егор Вяльцев признался, что досрочное завершение сезона Единой лиги ВТБ вызывает у него чувство обиды.

«Конечно, обидно заканчивать в таком положении сезон. Мы столько тренировались, работали, выигрывали матчей столько в лиге ВТБ, в плей-офф Евролиги пробивались, а сейчас получается, что всё насмарку. Век спортсмена, к сожалению, короткий, поэтому важен каждый год. Не только баскетболисты, все спортсмены сейчас расстроены», — приводит слова Вяльцева Р-Спорт.

Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ приняло решение досрочно остановить сезон. При этом в лиге отказались определить чемпиона. Таким решением остались недовольны в «Химках». Команда из Московской области лидировала в турнирной таблице.