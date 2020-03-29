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Владелец «Нью-Йорк Никс» Долан заразился коронавирусом

Владелец «Нью-Йорк Никс» Долан заразился коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Владелец клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан подвергся тестированию на коронавирус, результат которого оказался положительным, сообщается в «Твиттере» команды.

«Исполнительный председатель и главный исполнительный директор «Мэдисон Сквер Гарден Компани» Джим Долан дал положительный результат на коронавирус. Он находится в самоизоляции и почти не испытывает никаких симптомов. Он продолжает контролировать бизнес-операции», — говорится в заявлении пресс-службы «Никс».

«Нью-Йорк Никс» (24-45) занимает 12-е место в Восточной конференции НБА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 2 марта, коронавируса заразились более 660 тыс. человек по всему миру, а скончалось более 30 тысяч человек. Из числа заразившихся излечилось более 139 тысяч. США занимает первое место в мире по количеству заболевших в результате заражения COVID-19 – 121 тыс. человек, из которых погибло чуть больше 2 тыс.

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