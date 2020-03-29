Керр: «Голден Стэйт Уорриорз» образца 2017 года — лучшая команда, которую я тренировал

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что в 2017 году в его распоряжении был лучший состав команды за всё время его работы в Окленде.

«Это была лучшая команда, которую я тренировал. Это был целый комплекс факторов: и талант игроков, и их умение играть как в защите, так и в нападении. Кроме того, у всех была огромная мотивация после проигрыша в финале в 2016 году. У Дюранта была особая мотивация завоевать первый перстень. Наш состав был по-настоящему свежим, нас ничто не отвлекало. Мы просто концентрировались на игре в баскетбол», — приводит слова Керра Clutch Points.

Напомним, в минувшее межсезонье Кевин Дюрант уже покинул команду. Нынешний чемпионат складывался для команды неудачно. До приостановки сезона она занимала последнее место в турнирной таблице Западной конференции.