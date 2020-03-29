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«Химкам» будет присвоен титул чемпиона России

«Химкам» будет присвоен титул чемпиона России
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

На ближайшем исполкоме Российской федерации баскетбола БК «Химки» будет присвоен титул чемпиона России, сообщает корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразил открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение. Руководство Единой лиги ВТБ подчёркивало, что исполком Российской федерации баскетбола должен утвердить окончательную турнирную таблицу.

На момент досрочного завершения первенства Единой лиги ВТБ ЦСКА в турнирной таблице занимал второе место, третье место удерживал «Локомотив-Кубань».

Ранее чемпионом России в сезоне-2019/2020 среди женщин стал УГМК, второе место заняло курское «Динамо», третье — «Надежда».

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