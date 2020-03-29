«Химкам» будет присвоен титул чемпиона России

На ближайшем исполкоме Российской федерации баскетбола БК «Химки» будет присвоен титул чемпиона России, сообщает корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразил открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение. Руководство Единой лиги ВТБ подчёркивало, что исполком Российской федерации баскетбола должен утвердить окончательную турнирную таблицу.

На момент досрочного завершения первенства Единой лиги ВТБ ЦСКА в турнирной таблице занимал второе место, третье место удерживал «Локомотив-Кубань».

Ранее чемпионом России в сезоне-2019/2020 среди женщин стал УГМК, второе место заняло курское «Динамо», третье — «Надежда».