В «Нью-Йорк Никс» впечатлены работой Майка Миллера на посту тренера
Руководство «Нью-Йорк Никс» впечатлено работой исполняющего обязанности главного тренера команды Майка Миллера, сообщает SNY.tv. В частности, результатами Миллера удовлетворён президент клуба по баскетбольным операциям Леон Роуз.
Источник сообщает, что в клубе хотят оставить Миллера в клубе и на следующий сезон независимо от того, кто займёт место главного тренера команды. С момента увольнения Дэвида Физдейла Миллер выводил команду на паркет в качестве исполняющего обязанности тренера 44 раза и одержал 17 побед.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Нью-Йорк Никс» может стать Том Тибодо. «Никс» в последние годы переживает глубокий кризис и не принимал участия в плей-офф с сезона-2012/13.
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