30 лет назад Хаким Оладжьювон оформил третий в истории НБА квадрупл-дабл

29 марта 1990 года, ровно 30 лет назад, экс-центровой «Хьюстон Рокетс» Хаким Оладжьювон собрал квадрупл-дабл. Он стал третьим игроком в истории НБА, кому удалось достичь подобного. В матче с «Милуоки Бакс» Оладжьювон собрал коллекцию из 18 очков, 16 подборов, 10 передач и 11 блок-шотов. Его усилия помогли техасцам одержать разгромную победу — 120:94.
До него квадрупл-даблы удавалос собирать лишь Нэйту Тёрмонду и Элвину Робертсону. Интересно, что в том же 1990 году Оладжьювон был близок к квадрупл-даблу ещё один раз. 3 марта в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» он набрал 28 очков, собрал 19 подборов, совершил 11 блок-шотов и 9 передач.
Последний раз квадрупл-дабл в НБА удавался в 1994 году экс-центровому «Сан-Антонио Спёрс» Дэвиду Робинсону. В матче с «Детройт Пистонс» он набрал 34 очка, собрал 10 подборов, совершил 10 передач и 10 блок-шотов.
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