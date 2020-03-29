Джей Ар Смит — Трампу: мужик, заткнись и делай уже что-нибудь
Атакующий защитник Джей Ар Смит, чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» позволил себе резкое высказывание в адрес президента США Дональда Трампа.
Смит ответил на сообщение Трампа в «Твиттере», в котором тот обвинял СМИ в распространении неверной информации и требовал у журналистов раскрывать свои источники.
«Мужик, заткнись и делай уже что-нибудь», — написал в ответ Смит.
Напомним, Дональд Трамп на фоне пандемии коронавируса успел окрестить себя «президентом военного времени». При этом политик убеждён, что тотальный карантин разрушит экономику страны и выступает против жёстких ограничительных мер. В США на сегодняшний день зарегистрировано более 120 тыс. человек заразившихся коронавирусом. Это первый показатель в мире.
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