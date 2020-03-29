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Лав: помощь другим действует на меня как терапия

Лав: помощь другим действует на меня как терапия
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Кливленда» Кевин Лав признался, что ему становится лучше, когда он помогает другим людям.

«Сейчас все обеспокоены происходящим, у всех есть ощущение стресса и страха перед неизвестным. Меня это очень пугает, я каждый день включаю новости и слышу эти сообщения и числа. Но я чувствую себя лучше, помогая другим людям. Коронавирус — наш общий враг. Ничего так не объединяет людей, как общий враг. Может быть, я скажу как эгоист, но помощь другим действует на меня как терапия», — цитирует Кевина Лава Los Angeles Times.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс. США является мировым лидером по количеству заразившихся — более 124 тыс.

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