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Букер узнал об остановке сезона НБА, играя на стриме в Call of Duty

Букер узнал об остановке сезона НБА, играя на стриме в Call of Duty
Баскетбол / НБА 0

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Девин Букер рассказал, как узнал о приостановке регулярного чемпионата. Произошло это, когда он играл в Call of Duty.

«Когда всё началось, я пытался одновременно играть и следить за новостями в соцсетях. Я не мог поверить, когда мне сказали, что сезон остановили. Мир никогда ничего такого не видел, поэтому моя реакция была непредсказуема. Это была моя реакция в реальном времени. Я сказал несколько ругательных слов, что не очень хорошо, но я попросту не мог в это поверить», — приводит слова Букера Los Angeles Times.

Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Митчелла. В НБА заболели также четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».

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