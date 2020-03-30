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Полотенце, с которым Коби Брайант произносил прощальную речь, продано за $ 33 тыс.

Полотенце, с которым Коби Брайант произносил прощальную речь, продано за $ 33 тыс.
Баскетбол / НБА 0

Полотенце, с которым легенда Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант произносил прощальную речь после последней игры в лиге 13 апреля 2016 года, было продано за $ 33 тыс.

Купил полотенце болельщик, коллекционирующий памятные вещи, связанные с командой «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает CNN. Его мечта — открыть музей в Южной Калифорнии. Ранее это полотенце, которое один из болельщиков снял с плеча Брайанта, было продано на аукционе за $ 8365 тыс.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США. В своём последнем в карьере матче с «Ютой» он набрал 60 очков. 26 января 2020 года Брайант разбился в результате крушения личного вертолёта Sikorsky S-76 в Калифорнии.

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