Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт заявил, что вылечился от коронавируса.

«По состоянию на два дня назад у меня нет коронавируса. Спасибо всем за все мысли и молитвы за меня, я делаю то же самое за всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности и оставайтесь вместе врозь!», — написал Смарт в своём «твиттере».

Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Митчелла. В НБА заболели также четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 700 тыс. человек, скончалось — более 33 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 149 тыс. США является мировым лидером по количеству заразившихся — их более 140 тыс.