Перкинс: я против турнира «Большой брат» с участием игроков, помещённых на карантин

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Кендрик Перкинс признался, что он против турнира «Большой брат», который организует лига BIG3.



«Хотя мы нуждаемся в шоу и баскетболе, считаю, что сейчас не подходящее время для такого турнира, и я на сто процентов против. По-моему, он показывает плохой пример социального дистанцирования. Пускай игроки и проходят определённые процедуры перед началом, не хочется шутить с этим вирусом, потому что мы никогда не испытывали ничего подобного», – сказал Перкинс в интервью, которое опубликовано на странице журналистки Рэйчел Николс в «Твиттере».



По задумке организаторов, 16 игроков с отрицательным тестом на коронавирус будут помещены на карантин в большом доме в Лос-Анджелесе, предоставленном BIG3. Турнир будет сопровождаться реалити-шоу, где будет запечатлена повседневная жизнь игроков.