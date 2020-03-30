Шакил О'Нил: никогда не буду рекламировать продукт, которым не пользуюсь сам

Легендарный центровой Шакил О'Нил признался, что соглашается сниматься в рекламе только тех товаров, которыми пользуется сам. Именно поэтому он отказал популярному бренду Wheaties, производящему готовые завтраки.
«Люди называют это рекламой. Я же очень разборчив и называю это партнёрством. Если я не пользуюсь продуктом, если он мне не нравится, то никогда не буду сниматься в его рекламе.
Я всегда рассказываю эту историю. Когда я выиграл свой первый чемпионский титул, компания Wheaties захотела, чтобы я был изображён на их коробке. Я никогда не ел Wheaties, поэтому отказался. То же самое повторилось, когда я выиграл второй титул. Я сказал: «Я знаю Breakfast of Champions, но я никогда не ел Wheaties, я не могу этого сделать. Мне пришлось отказаться от многих рекламных контрактов, но я представитель старой школы и придерживаюсь своих принципов», – сказал Шакил в интервью Business Insider.
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