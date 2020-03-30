Источник: «Уорриорз» не станут выбирать на драфте Ламело Болла
«Голден Стэйт Уорриорз» не станет выбирать разыгрывающего Ламело Болла на драфте 2020 года, сообщает San Francisco Chronicle.
Отмечается, что в команде не считают Ламело игроком топ-3 на предстоящем драфте. В клубе признают, что он обладает превосходным видением площадки и умением отдавать передачи, однако ему необходимо повысить процент попадания трёхочковых и научиться защищаться против игроков НБА.
Ламело Болл — младший брат разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» и второго номера драфта-2017 Лонзо Болла. В профессиональном баскетболе он дебютировал в чемпионате Литвы, выступая за «Пренай».
Ранее New York Post сообщал, что Ламело станет одним из главных игроков, которых на драфте захочет получить «Нью-Йорк Никс».
New York Post: приоритетом «Никс» на драфте будет разыгрывающий, нацеленный на набор очков
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