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Источник: «Уорриорз» не станут выбирать на драфте Ламело Болла

Источник: «Уорриорз» не станут выбирать на драфте Ламело Болла
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» не станет выбирать разыгрывающего Ламело Болла на драфте 2020 года, сообщает San Francisco Chronicle.

Отмечается, что в команде не считают Ламело игроком топ-3 на предстоящем драфте. В клубе признают, что он обладает превосходным видением площадки и умением отдавать передачи, однако ему необходимо повысить процент попадания трёхочковых и научиться защищаться против игроков НБА.

Ламело Болл — младший брат разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» и второго номера драфта-2017 Лонзо Болла. В профессиональном баскетболе он дебютировал в чемпионате Литвы, выступая за «Пренай».

Ранее New York Post сообщал, что Ламело станет одним из главных игроков, которых на драфте захочет получить «Нью-Йорк Никс».

New York Post: приоритетом «Никс» на драфте будет разыгрывающий, нацеленный на набор очков
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