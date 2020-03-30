Евролига опубликовала подборку лучших моментов с участием Яниса Тиммы

Пресс-служба Евролиги опубликовала видео, в котором показаны лучшие моменты сезона-2019/2020 с участием форварда подмосковных «Химок» Яниса Тиммы.
Сезон Евролиги был официально приостановлен из-за объявленной пандемии коронавируса. Тимма до паузы набирал в среднем 12,5 очка и 3,1 подбора за матч.
«У Яниса Тиммы был впечатляющий сезон в Евролиге», — говорится в описании к ролику.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.
Напомним, сезон прерван. 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти.
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