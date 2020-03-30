Капитан сборной России Вадеева откроет в России первый баскетбольный кэмп для девочек

Капитан сборной России по баскетболу, выступающая в составе «УГМК Екатеринбург» и «Лос-Анджелес Спаркс», Мария Вадеева готовится к открытию первого в России баскетбольного кэмпа для девочек.

10-дневная тренировочная программа, разработанная американскими тренерами с опытом работы в системе колледжей и WNBA, а также высококлассными российскими специалистами, включает тренировки в малых группах, направленные на улучшение технических и теоретических навыков.



Программа кэмпа MV7 включает занятия в баскетбольном зале, товарищеские матчи, психологические тренинги, встречи с известными профессиональными баскетболистами и множество других сюрпризов. В конце все участницы получат сертификат с индивидуальными отзывами и оценками тренеров.



«Это первый баскетбольный кэмп для девочек в России, в котором под руководством опытных тренеров из Америки и России участницы получат уникальную возможность раскрыть свой потенциал и испытать свои силы, ежедневно работая с международными профессионалами.



Мне не терпится, чтобы неутешительная ситуация наконец подошла к концу, мировой спорт ожил, и мы могли продолжить работать и вместе развивать женский баскетбол в России!» — рассказала Мария.

Видео доступно на странице Марии Вадеевой в YouTube.