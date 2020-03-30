В РФБ опровергли информацию о том, что «Химкам» присвоят звание чемпиона России

Российская федерация баскетбола опровергла информацию о том, что «Химки» будут признаны чемпионом России в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что на ближайшем исполкоме Российской федерации баскетбола БК «Химки» будет присвоен титул чемпиона России.



«Размещенная 29 марта информация о том, что исполком РФБ своим решением присвоит звание чемпиона России БК «Химки», не соответствует действительности. Как вы знаете, права на проведение чемпионата России делегированы АНО «Единая баскетбольная лига», являющейся организатором чемпионата Единой лиги ВТБ. Именно лига определяет порядок выявления победителей и призеров чемпионата России и подводит его итоги. Исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает. При этом к настоящему моменту в РФБ от лиги каких-либо документов по данному вопросу не поступало», — цитирует заявление Российской федерации баскетбола «Матч ТВ».

«Химкам» будет присвоен титул чемпиона России