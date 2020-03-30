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Перенос Олимпиады не повлияет на сборные, уже прошедшие квалификацию в Токио

Перенос Олимпиады не повлияет на сборные, уже прошедшие квалификацию в Токио
Баскетбол / Сборная России 0

Перенос Олимпийских игр Токио на 2021 год не повлияет на сборные, которые уже получили путёвку на олимпийский турнир, сообщает пресс-служба ФИБА. Команды, пробившиеся на соревнования ранее, сохранят свои путёвки на Олимпиаду.

ФИБА сообщила, что продолжает тесное сотрудничество с МОК по поводу проведения квалификационных турниров на Олимпийские игры.

Ранее отборы в Токио прошли сборные Японии, Нигерии, США, Аргентины, Ирана, Испании, Франции и Австралии.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Олимпийские игры 2020 года были перенесены на 2021 год.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс.

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