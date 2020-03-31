Нуркич рассказал, что арбитр пнул его по ноге после того, как он получил травму

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич рассказал, как арбитр пнул его по ноге после того, как он получил серьёзную травму в прошлом сезоне.



«Я лежал на паркете и почувствовал, как кто-то пнул меня по ноге. Когда я уже был в больнице, я спросил об этом и мне подтвердили, что такое было. Я верю, что он ре хотел. Но это можно истолковать как небрежное движение. Лучше обойти травмированного игрока, чем пытаться через него переступить. Не думаю, что этому есть оправдание. Но все совершают ошибки», — приводит слова Нуркича NBC Sports.



Напомним, Нуркич сломал левую ногу после неудачного падения в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» в марте 2019 года.



У Нуркича диагностированы открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей.