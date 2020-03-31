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Нуркич рассказал, что арбитр пнул его по ноге после того, как он получил травму

Нуркич рассказал, что арбитр пнул его по ноге после того, как он получил травму
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич рассказал, как арбитр пнул его по ноге после того, как он получил серьёзную травму в прошлом сезоне.

«Я лежал на паркете и почувствовал, как кто-то пнул меня по ноге. Когда я уже был в больнице, я спросил об этом и мне подтвердили, что такое было. Я верю, что он ре хотел. Но это можно истолковать как небрежное движение. Лучше обойти травмированного игрока, чем пытаться через него переступить. Не думаю, что этому есть оправдание. Но все совершают ошибки», — приводит слова Нуркича NBC Sports.

Напомним, Нуркич сломал левую ногу после неудачного падения в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» в марте 2019 года.

У Нуркича диагностированы открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

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