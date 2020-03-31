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Телеведущий Скип Бэйлесс: Майкл Джордан лучше Леброна

Телеведущий Скип Бэйлесс: Майкл Джордан лучше Леброна
Баскетбол / НБА 0

Телеведущий Скип Бэйлесс привёл аргументы в пользу того, что легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан как баскетболист лучше Леброна Джеймса.

«Давайте глянем на ситуацию в целом. Показатель Майкла Джордана в финальных сериях – 6-0, и он шесть раз признавался MVP финальной серии. Джордан 10 раз был самым результативным игроком сезона, а Леброн — лишь однажды. Джордан три раза был лидером лиги по перехватам, Леброн – ни разу. Джордана 9 раз включали с символическую пятёрку лучших защищающихся игроков, а Джеймса только шесть раз. Джордан был признан лучшим защищающимся игроком сезона, а Леброн — никогда», — сказал Бэйлесс в эфире программы Undisputed.

Также он напомнил о провалах Леброна Джеймса в финальных сериях, чего никогда не происходило в карьере Майкла Джордана.

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