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НБА может сократить плей-офф до трёх матчей

НБА может сократить плей-офф до трёх матчей
Баскетбол / НБА 0

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации может сократить плей-офф сезона-2019/2020 с семи до трёх матчей, сообщает New York Post.

Это один из возможных вариантов возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. При этом владельцы клубов по-прежнему рассчитывают доиграть регулярный чемпионат и провести полноценный плей-офф, пусть и при пустых трибунах. Крайняя мера — проведение плей-офф из одного матча.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Позднее выяснилось, что ещё ряд игроков лиги заражён коронавирусом, в том числе форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. Клубы надеются возобновить сезон летом.

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