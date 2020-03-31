НБА может сократить плей-офф до трёх матчей
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации может сократить плей-офф сезона-2019/2020 с семи до трёх матчей, сообщает New York Post.
Это один из возможных вариантов возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. При этом владельцы клубов по-прежнему рассчитывают доиграть регулярный чемпионат и провести полноценный плей-офф, пусть и при пустых трибунах. Крайняя мера — проведение плей-офф из одного матча.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Позднее выяснилось, что ещё ряд игроков лиги заражён коронавирусом, в том числе форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. Клубы надеются возобновить сезон летом.
Документальный фильм о «Чикаго Буллз» времён Джордана, Пиппена и Родмана выйдет в апреле
Читайте также
- 31 марта 2020
-
09:02
-
09:00
-
08:15
-
01:02
- 30 марта 2020
-
23:10
-
21:46
-
20:49
-
20:01
-
17:48
-
16:08
-
15:58
-
14:21
-
13:54
-
13:11
-
11:20
-
09:36
-
09:00
-
07:39
-
07:18
-
04:34
-
00:43
- 29 марта 2020
-
23:50
-
22:51
-
21:58
-
20:01
-
18:55
-
17:53
-
16:44
-
15:59
-
14:34
-
13:58
-
12:35
-
11:31
-
10:25
-
09:25
Партнерский контент