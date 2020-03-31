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Грин: IQ Леброна стал выше по сравнению с 2009 годом

Грин: IQ Леброна стал выше по сравнению с 2009 годом
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин рассказал, чем Леброн Джеймс образца 2009 года отличается от себя сегодняшнего.

«Он всё ещё способен делать то, что делал в 2009-м, просто повзрослел. Его дети стали старше. Он научился побеждать, побывал в разных командах и завоевал три чемпионских титула. Конечно, Леброн и тогда руководил командой на площадке, но не так активно, как сейчас. У него был высокий IQ, а сейчас он стал ещё выше. Джеймс точно знает, как задействовать партнёров, чтобы добиться успеха.

С ним игра становится лёгкой. Такое было и в 2009-м, но не думаю, что он прилагал специально для этого усилия. Леброн просто был отличным игроком и играл в баскетбол», – сказал Грин в интервью ESPN.

Смотрите самые интересные факты о Леброне Джеймсе в видео на «Чемпионате».

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