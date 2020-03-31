Керр: если НБА возобновит сезон, маловероятно, что «Уорриорз» будут его доигрывать

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что его команда из-за турнирного положения, скорее всего, не будет доигрывать сезон НБА, если лига решит его возобновить.



«Послушайте, для «Уорриорз» этот сезон по сути закончился. Если НБА решит его возобновить после паузы, очень маловероятно, что мы будем доигрывать матчи регулярного чемпионата, учитывая, в каком цейтноте они будут проходить. Но кто знает.



Мне жаль команды, которые сражались за чемпионство и приложили столько сил для этого. Для нас это был сезон восстановления и развития молодых игроков», – приводит слова Керра NBC Sports.

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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