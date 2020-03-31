Астахов: если у РФБ нет никаких прав и полномочий, то зачем она вообще нужна

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов назвал нонсенсом ситуацию, при которой чемпиона России определяет не Российская федерация баскетбола, а коммерческая Единая лига ВТБ.



«Если я правильно понял, то из официального заявления РФБ можно сделать следующий вывод: на территории Российской Федерации чемпиона России среди мужчин определяет не РФБ, которая по своему уставу, принятому в полном соответствии с законом о спорте, отвечает за российский баскетбол, а коммерческая лига, в нашем случае Единая лига ВТБ, которой делегированы права на проведение чемпионата России среди мужских команд. А почему права были делегированы в таком объёме, что РФБ не имеет никакого голоса? Кто в итоге конечный бенефициар?

Что если через какое-то время РФБ отдаст права на проведение чемпионата какой-то другой коммерческой лиге, например с иностранным спонсором, как было, например, в недавнем прошлом с ПБЛ, где главным спонсором была турецкая компания БЕКО? Что тогда? Тогда тоже чемпиона России будет определять коммерческая лига с иностранным спонсором? Получается, что у РФБ нет никаких прав и полномочий на территории Российской Федерации? Но это же нонсенс. Зачем тогда нам нужна такая РФБ?" — приводит слова Астахова «Р-Спорт».



27 марта руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразил открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение.



Позже в РФБ сообщили, что «именно Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России, а исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает».