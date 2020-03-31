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Кириленко: нашим молодым баскетболистам надо поучиться у Фридзона любви к игре

Кириленко: нашим молодым баскетболистам надо поучиться у Фридзона любви к игре
Баскетбол / Сборная России 0

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался, что рад решению защитника «Локомотива-Кубань» Виталия Фридзона остаться в сборной России ещё на один год, и назвал его примером для молодых игроков.

«Он очень важный игрок для нашей команды, и, как я уже говорил, сейчас Фридзон переживает очередную молодость. Играет так, будто ему 25 лет и впереди ещё долгая карьера.

Нашим молодым баскетболистам надо поучиться у него любви к игре и тому, как правильно и быстро восстанавливаться после повреждений», – приводят слова Кириленко «Известия».

Напомним, капитан национальной команды Фридзон принял решение остаться в сборной России ещё на один сезон в связи с переносом Олимпийских игр на лето 2021 года.

Фридзон: после переноса Олимпиады отыграю в сборной ещё один сезон
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