Корстин: лига не имеет полномочий утвердить чемпиона России, сделать это может только РФБ

Лишь Российская федерация баскетбола (РФБ) полномочна утвердить чемпиона России по итогам досрочно завершённого сезона Единой лиги ВТБ, заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.

«Большинством голосов на совете было принято решение не определять победителя Единой лиги ВТБ. Из-за неравного количества сыгранных матчей это противоречило бы спортивному принципу. Кроме того, неизвестно, как прошёл бы плей-офф. С такой ситуацией мы сталкиваемся впервые, она нестандартная, но, как вы знаете, вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.



Что касается чемпионата России, то юристы, внимательно проанализировав все документы, сделали вывод, что на основе действующих положений лига не имеет полномочий утвердить чемпиона России, сделать это может только РФБ. И второй немаловажный момент: у Российской федерации баскетбола есть право определять победителя любым образом, если в регламент будут внесён соответствующие правки, или не определять чемпиона вообще.



Мы, как проводящая организация, отправили в РФБ данные по результатам незаконченного чемпионата России. Теперь Российская федерация баскетбола как правообладатель и организатор чемпионата России должна принять решение», — приводит слова Корстин «Р-Спорт».

27 марта руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразил открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение.



Позже в РФБ сообщили, что «именно Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России, а исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает».