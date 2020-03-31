Ватутин: понижения зарплат неизбежны, иначе большинство клубов обанкротится

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о влиянии мирового экономического кризиса и падения рубля на индустрия спорта в России. По его словам, от последствий такого удара клубы будут восстанавливаться два-три года, а сокращение зарплат игрокам будет неизбежно.
«Потери мировой экономики в целом и индустрии спорта в частности будут огромными. У всех компаний остановился кеш-флоу, у клубов нет выручки, есть только колоссальные и уже явно невыполнимые обязательства в виде контрактов игроков и договорённостей со спонсорами. Пока эти убытки довольно сложно измерить в миллионах или процентах.
Но если на Западе рано или поздно уже с другими цифрами контрактов, доходов и прочего индустрия снова заработает и есть все шансы на перезапуск, то в России проблемы намного серьёзнее. Западная модель в основе своей основана на бизнесе, начнутся игры, трансляции, пойдёт зритель на трибуны, колёсики экономического маховика закрутятся. В России к пандемии коронавируса добавился обвал рубля. Буду рад ошибиться, но этот двойной удар наш спорт не выдержит. Ситуация будет выправляться намного дольше, отечественный спорт — дотационный, управляется не естественными механизмами, а амбициями владельцев клубов, кем бы они ни были, компаниями или бизнесменами. Доходы от билетной выручки, мерчендайзинга, телевидения не покроют и половины клубного бюджета, поэтому сначала придётся ждать общего улучшения экономической ситуации, а только потом спонсорские деньги вернутся в спорт. Думаю, последствия будем ощущать не менее двух, а то и трёх сезонов.
Думаю, понижения зарплат неизбежны, иначе большинство клубов попросту обанкротится. Теряют клубы — потеряют и игроки. Никто не сможет платить прежние суммы", — приводит слова Ватутина News.ru.
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