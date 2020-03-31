26 лет назад Майкл Джордан подписал контракт с бейсбольной командой
31 марта 1994 года, ровно 26 лет назад, легендарный баскетболист, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан удивил мировое спортивное сообщество объявлением о подписании контракта с бейсбольной командой лиги МЛБ «Чикаго Уайт Сокс».
Джордан объявил о завершении карьеры баскетболиста в 1993 году. На тот момент он был двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом НБА и трёхкратным MVP финальных серий НБА.
Карьера Майкла в бейсболе оказалась недолгой. В её ходе он защищал цвета непосредственно «Чикаго Уайт Сокс», «Бирмингем Баронс» (фарм-клуб «Уайт Сокс») и «Скоттсдейл Скорпионз». Уже в 1995 году Джордан объявил о возобновлении карьеры баскетболиста и после ещё трижды завоёвывал титул чемпиона НБА.
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