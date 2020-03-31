Куртинайтис — о решении Единой лиги ВТБ: будь лидером ЦСКА, их бы назначили чемпионом

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением о досрочном завершении сезона в Единой лиге ВТБ и отказе руководства турнира утверждать турнирную таблицу по её текущим результатам. Специалист высказал мнение, что если бы на данный момент лидерство удерживал ЦСКА, Лига ВТБ назвала бы «армейцев» чемпионами.

«Единая лига ВТБ прекратила матчи одной из последних. Думаю, миру сейчас не до спорта и не до песен. Стоит вопрос выживания. Остановка сезона стала неприятным явлением, но мы должны были это сделать.

Но то, что Единая лига решила не учитывать результаты, — плохое решение. К примеру, Джереми Эванс в этом сезоне сломал ногу, это тоже можно отменить?

Все мы знаем, как в России принимаются решения. Если ЦСКА не получает титул, то это становится настоящей катастрофой. Однажды мы им устроили такую катастрофу и намеревались повторить её и в этом сезоне. Наш состав позволял нам на это рассчитывать. В Единой лиге ВТБ не может принимать участие столько легионеров, сколько в Евролиге, и в этом было наше преимущество над ЦСКА.

Но Единая лига ВТБ решила не определять чемпиона… Не сомневаюсь, что, будь ЦСКА лидером, их назначили бы чемпионом. Вся Лига зависит от ЦСКА. Календарь и расписание выстраивается под них. Читал интервью Андрея Ватутина, в котором он сказал, что мы хотели быть «бумажными чемпионами». Нам не нужен был такой статус, мы способны бороться с ЦСКА. Но Единая лига приняла неверное решение», — приводит слова специалиста 15min.lt.