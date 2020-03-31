«Химки» сменили логотип, призвав болельщиков соблюдать карантин
Баскетбольный клуб «Химки» присоединился к акции «Оставайтесь дома» и ради этого даже сменил логотип. Теперь эмблема клуба стилизована под небольшой домик. Таким образом в клубе демонстрируют необходимость соблюдения режима самоизоляции.
«Одна из самых важных комбинаций в ключевые моменты игры — это ISO (изоляция). И сейчас такой момент наступил для нас с вами. Соблюдайте режим самоизоляции, #ОставайтесьДома!», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Химок» в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице «Химок» в «Инстаграме».
В России на данный момент зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 17 из них стали смертельными. Число заразившихся людей в мире на данный момент составляет 846 156.
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