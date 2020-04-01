Игроки «Лейкерс» завершили карантин
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» прошли 14-дневный карантин, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дэйв Макменамин. Ни у кого из игроков не обнаружены симптомы коронавируса.
В калифорнийском клубе приняли решение протестировать всю команду на заражение коронавирусом после того, как стало известно, что четыре случая заболевания зафиксированы в «Бруклин Нетс». Именно с «Нетс» «Лейкерс» провели последнюю игру перед приостановкой регулярного чемпионата НБА.
Позже оказалось, что два игрока «Лейкерс» сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию, но их имена по-прежнему остаются неизвестными.
Напомним, первым игроком НБА с диагнозом Covid-19 стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Француз уже полностью здоров.
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