Игроки «Лейкерс» завершили карантин

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» прошли 14-дневный карантин, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дэйв Макменамин. Ни у кого из игроков не обнаружены симптомы коронавируса.

В калифорнийском клубе приняли решение протестировать всю команду на заражение коронавирусом после того, как стало известно, что четыре случая заболевания зафиксированы в «Бруклин Нетс». Именно с «Нетс» «Лейкерс» провели последнюю игру перед приостановкой регулярного чемпионата НБА.

Позже оказалось, что два игрока «Лейкерс» сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию, но их имена по-прежнему остаются неизвестными.

Напомним, первым игроком НБА с диагнозом Covid-19 стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Француз уже полностью здоров.