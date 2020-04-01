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Перкинс назвал пятёрку самых жёстких игроков в истории НБА

Перкинс назвал пятёрку самых жёстких игроков в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс во время видеоэфира представил свою версию пятёрки самых жёстких игроков в истории лиги.

Перкинс включил в свой список тафгаев Чарльза Оукли, Денниса Родмана, Бена Уоллеса, Зака Рэндольфа и Тони Аллена.

Перкинс отыграл в НБА 14 сезонов, выступая за «Бостон», «Оклахому-Сити Тандер», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В 2008 году центровой стал чемпионом в составе «Селтикс».

Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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