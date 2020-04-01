Бывший главный тренер «Голден Стэйт»: я против однораундового турнира на выбывание

Бывший главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Марк Джексон высказался против предложения провести в возобновлённом сезоне НБА турнир по олимпийской системе, при которой команда выбывает из борьбы после первого же проигрыша.



«Я не совсем согласен. Точно не с однораундовым турниром на выбывание. Потому что НБА — лига великих игроков, великих талантов. Худшая команда лиги может обыграть лучшую в одном отдельном матче, но это не должно делать её чемпионом.

Не думаю, что это было бы справедливо. И как фанат игры, я просто не стал бы подписываться под подобным сценарием. Думаю, лучшим вариантом было бы собрать всех в одном месте, чтобы свести риск к минимуму, и определить чемпиона», — приводит слова Джексона Daily News.



Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.