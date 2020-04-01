Источник: 90% игроков НБА получили менее половины своей зарплаты за сезон

Около 90 процентов игроков НБА к сегодняшнему дню получили менее половины своей зарплаты за сезон-2019/20. Об этом сообщил журналиста The New York Times Марка Штейн.

«В среду, 1 апреля, игроки НБА получают зарплату. Но дальнейшие выплаты им не гарантированы. Баскетболистам стоит иметь в виду планы НБА удерживать 1,08 процента из зарплаты в сезоне-2019/2020 за каждую пропущенную игру.



Примерно 90 процентов игроков НБА получат менее половины своей зарплаты после 1 апреля, поскольку платежи производятся по 12-месячному графику», — написал Штейн на своей странице в «Твиттере».



Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.