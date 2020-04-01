Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Источник: 90% игроков НБА получили менее половины своей зарплаты за сезон

Источник: 90% игроков НБА получили менее половины своей зарплаты за сезон
Баскетбол / НБА 0

Около 90 процентов игроков НБА к сегодняшнему дню получили менее половины своей зарплаты за сезон-2019/20. Об этом сообщил журналиста The New York Times Марка Штейн.

«В среду, 1 апреля, игроки НБА получают зарплату. Но дальнейшие выплаты им не гарантированы. Баскетболистам стоит иметь в виду планы НБА удерживать 1,08 процента из зарплаты в сезоне-2019/2020 за каждую пропущенную игру.

Примерно 90 процентов игроков НБА получат менее половины своей зарплаты после 1 апреля, поскольку платежи производятся по 12-месячному графику», — написал Штейн на своей странице в «Твиттере».

Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

Игроки НБА могут потерять до 25% от заработной платы в случае отмены регулярного сезона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020