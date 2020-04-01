Порзингис — о паузе в НБА: совершенствую свои боксёрские навыки

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис рассказал, что во время вынужденной паузы в регулярном чемпионате НБА, которая связана с пандемией коронавируса, он поддерживает форму, занимаясь боксом.
«Стараюсь делать всё возможное. У меня есть маленькая комната с разными вещами, которые я использую для поддержания формы. Есть небольшой зал, велотренажёр, так что могу проводить кардиотренировки. Также совершёнствую свои боксёрские навыки.
Неизвестно, когда сможем возобновить сезон, поэтому просто делаю всё возможное, чтобы оставаться в форме и быть готовым», – приводит слова Порзингиса Dallas News.
Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
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