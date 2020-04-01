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Единая лига ВТБ представила самые смешные моменты сезона-2019/2020

Единая лига ВТБ представила самые смешные моменты сезона-2019/2020
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила видеоподборку самых смешных моментов из сыгранных матчей сезона-2019/2020.

«Можно вечно смотреть на огонь, воду и на самые забавные моменты сезона», — так подписали видео в пресс-службе.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига».
Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте VTBUnitedLeague.

27 марта руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразил открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение.

Позже в РФБ сообщили, что «именно Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России, а исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает».

На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.

Сезон Единой лиги ВТБ завершён досрочно. Победитель определён не будет
Это непростое решение поможет полноценно провести следующий сезон.
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