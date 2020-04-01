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Кьюбан: понятия не имею, когда возобновится сезон НБА

Кьюбан: понятия не имею, когда возобновится сезон НБА
Баскетбол / НБА 0

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан заявил, что он не знает даты возобновления сезона НБА.

«Понятия не имею, когда возобновится сезон НБА. Я пока не участвовал в разговорах о датах возвращения команд на площадку», — приводит слова Марка Кьюбана NBC Sports.

Чемпионат НБА прервался 11 марта после того, как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.

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