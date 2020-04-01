Кьюбан: понятия не имею, когда возобновится сезон НБА
Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан заявил, что он не знает даты возобновления сезона НБА.
«Понятия не имею, когда возобновится сезон НБА. Я пока не участвовал в разговорах о датах возвращения команд на площадку», — приводит слова Марка Кьюбана NBC Sports.
Чемпионат НБА прервался 11 марта после того, как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.
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