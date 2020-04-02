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Джефферсон: Кайри Ирвинг – последователь Коби Брайанта

Джефферсон: Кайри Ирвинг – последователь Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон выразил мнение, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не получает должного уважения за свой интеллектуальный подход к игре.

По словам Джефферсона, Ирвинг является настоящим последователем дела Коби Брайанта и Майкла Джордана.

«Кайри — убийца. Он — последователь Мамбы. Всё, что он будет делать в свободное время, это смотреть старые видеоклипы Коби, старые клипы Джордана», — приводит слова Джефферсона Clutch Points.

Ирвинг присоединился к «Бруклину» летом 2019 года в статусе свободного агента вместе с Кевином Дюрантом, однако сыграл всего в 20 матчах в первом сезоне за новую команду по причине травм.

Ранее один из художников создал портрет Коби Брайанта из кубиков Рубика. Видео доступно на «Чемпионате».

Ирвинг пожертвовал $ 323 тыс. на продовольствие для нуждающихся
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