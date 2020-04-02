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Экс-глава комиссии ВАДА Макларен получил пост в Международной федерации баскетбола

Экс-глава комиссии ВАДА Макларен получил пост в Международной федерации баскетбола
Баскетбол 0

Юрист Ричард Макларен, который возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по допинговым расследованиям в российском спорте, назначен сотрудником по борьбе с негативными явлениями в Международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщает Reuters.

«Я рад начать работу с ФИБА. Хочу отметить приверженность руководства этой организации делу обеспечения целостности спорта. Уверен, что это новое сотрудничество поможет ФИБА справиться с любой этической проблемой, которая может возникнуть, чтобы зрители, игроки и тренеры продолжали сохранять максимальное доверие к игре», — рассказал Макларен.

Ранее сообщалось, что канадский юрист также займётся независимым расследованием обвинений в коррупции Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Макларен возглавит расследование о допинге и коррупции в тяжёлой атлетике
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