Экс-глава комиссии ВАДА Макларен получил пост в Международной федерации баскетбола

Юрист Ричард Макларен, который возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по допинговым расследованиям в российском спорте, назначен сотрудником по борьбе с негативными явлениями в Международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщает Reuters.



«Я рад начать работу с ФИБА. Хочу отметить приверженность руководства этой организации делу обеспечения целостности спорта. Уверен, что это новое сотрудничество поможет ФИБА справиться с любой этической проблемой, которая может возникнуть, чтобы зрители, игроки и тренеры продолжали сохранять максимальное доверие к игре», — рассказал Макларен.



Ранее сообщалось, что канадский юрист также займётся независимым расследованием обвинений в коррупции Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Макларен возглавит расследование о допинге и коррупции в тяжёлой атлетике