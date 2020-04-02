Баскетбольный ЦСКА представил лучшие моменты с участием болельщиков сезона-2019/2020

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с лучшими моментами Dance Cam сезона-2019/2020. Специальная камера фиксировала танцы болельщиков на трибунах во время матчей московской команды.



«Нам очень сильно не хватает той атмосферы, что всегда царит на наших играх. Поэтому мы решили собрать лучшие моменты Dance Cam с вашим участием. Смотрите и заряжайтесь позитивом!» — говорится в описании к ролику.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига».

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте ЦСКА.

27 марта руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразил открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение.



Позже в РФБ сообщили, что «именно Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России, а исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает».