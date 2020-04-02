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«Сиксерс» выразили удовлетворение работой Брэнда. Менеджером интересуются «Никс»

«Сиксерс» выразили удовлетворение работой Брэнда. Менеджером интересуются «Никс»
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Филадельфии Сиксерс» выразило удовлетворение работой генерального менеджера Элтона Брэнда. Об этом сообщил обозреватель PhillyInquirer Кит Помпей.

«Генеральный менеджер «Сиксерс» Элтон Брэнд является кандидатом на аналогичную должность в «Нью-Йорк Никс». Тем не менее источник из филадельфийской команды отметил, что у специалиста есть контракт, который будет действовать после сезона-2019/2020, и в клубе довольны его работой», — написал Помпей на своей странице в «Твиттере».

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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