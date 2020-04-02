«Сиксерс» выразили удовлетворение работой Брэнда. Менеджером интересуются «Никс»

Руководство «Филадельфии Сиксерс» выразило удовлетворение работой генерального менеджера Элтона Брэнда. Об этом сообщил обозреватель PhillyInquirer Кит Помпей.
«Генеральный менеджер «Сиксерс» Элтон Брэнд является кандидатом на аналогичную должность в «Нью-Йорк Никс». Тем не менее источник из филадельфийской команды отметил, что у специалиста есть контракт, который будет действовать после сезона-2019/2020, и в клубе довольны его работой», — написал Помпей на своей странице в «Твиттере».
НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
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