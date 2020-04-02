Соколовский: я бы присудил «Химкам» звание чемпиона России и победителя регулярки

Заслуженный тренер России Борис Соколовский считает справедливым вариант, при котором подмосковные «Химки» будут признаны чемпионом страны по итогам досрочно завершённого сезона, а также победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Химки» оторвались от ЦСКА на три победы при равном количестве матчей. К тому же в очном противостоянии подмосковный клуб оказался сильнее. Это говорит о том, что в условиях такого форс-мажора подопечные Римаса Куртинайтиса имеют «моральное» право на золото. Пока обновлённый состав ЦСКА искал свою игру, позволял себе экспериментировать в Единой лиге и терпел неожиданные поражения, «Химки» цеплялись за каждое очко, и если бы не воля случая, а именно концовка фактически выигранного домашнего поединка с «Локомотивом-Кубань», они могли бы подойти к середине марта с показателем 19 побед и 0 поражений.



Но не забывайте про плей-офф. Именно в играх на вылет определяется истинный чемпион. История знает много случаев, когда команды, занимающие седьмое-восьмое место по итогам регулярного сезона, в первом раунде выбивали клубы, финишировавшие первыми и вторыми соответственно.



Поэтому я бы не стал называть «Химки» чемпионом Единой лиги, но присудил им звание чемпиона России и победителя регулярного сезона Единой лиги. Слово «регулярного» здесь ключевое и подчёркивает, что плей-офф не был сыгран. Это решение, как мне кажется, устроило всех. Ведь ЦСКА не раз доказывал опыт закалённого бойца именно в плей-офф, поэтому даже до приостановки сезона шансы клубов на итоговый успех были 50 на 50», — приводят слова Соколовского «Известия».



27 марта руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразили открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение.



Позже в РФБ сообщили, что «именно Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России, а исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает».

Корстин: лига не имеет полномочий утвердить чемпиона России, сделать это может только РФБ