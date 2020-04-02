Баскетбольный чемпионат Греции досрочно завершил сезон из-за коронавируса
Во время телеконференции между профсоюзом игроков Баскетбольной лиги Греции и владельцами команд было принято решение о досрочном завершении чемпионата страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Eurohoops.
Обе стороны договорились об отмене оставшейся части сезона, однако намерены провести ещё одну видеоконференцию, чтобы разрешить спор о зарплатах игроков.
Окончательный вариант турнирной таблицы будет определён позднее. На момент приостановки сезона в чемпионате лидировал «Панатинаикос». Ранее греческая лига была приостановлена до 31 марта.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай).
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