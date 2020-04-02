Мичич: Атаман — одна из главных причин, по которым я по-прежнему остаюсь в «Анадолу Эфесе»
Защитник турецкого «Анадолу Эфеса» Василие Мичич поделился мнением о главном тренере клуба Эргине Атамане.
«Говоря по правде, в нём все сомневались, да и я не исключение. Но он смог дать мне свободу действий на паркете. Эргин Атаман — одна из главных причин, по которым я по-прежнему остаюсь в клубе. Мы смогли найти общий язык, а я получил всё, что я хотел получить как игрок», — приводит слова Василие Мичича Eurohoops.
В нынешнем сезоне Евролиги Василие Мичич набирал 14,5 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 5,8 результативной передачи за игру.
«Анадолу Эфес» перед вынужденным перерывом в первенстве занимает первое место в таблице регулярного чемпионата с 24 победами в 28 встречах.
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