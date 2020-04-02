Астахов: у клуба приличные убытки, думаем над оптимизацией расходов

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о финансовых трудностях, которые понёс подмосковный клуб из-за пандемии коронавируса.



«Мы сейчас наблюдаем за развитием событий. Конечно, у клуба приличные убытки — приостановлена Евролига, завершила досрочно сезон Единая лига ВТБ. Сейчас мы думаем, как сделать так, чтобы оптимизация расходов была и чтобы это всех устроило. Вопрос непростой, но он решается», — приводит слова Павла Астахова ТАСС.



Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразили открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение.



Позже в РФБ сообщили, что «именно Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России, а исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает».



На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.