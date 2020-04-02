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Астахов: у клуба приличные убытки, думаем над оптимизацией расходов

Астахов: у клуба приличные убытки, думаем над оптимизацией расходов
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о финансовых трудностях, которые понёс подмосковный клуб из-за пандемии коронавируса.

«Мы сейчас наблюдаем за развитием событий. Конечно, у клуба приличные убытки — приостановлена Евролига, завершила досрочно сезон Единая лига ВТБ. Сейчас мы думаем, как сделать так, чтобы оптимизация расходов была и чтобы это всех устроило. Вопрос непростой, но он решается», — приводит слова Павла Астахова ТАСС.

Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразили открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение.

Позже в РФБ сообщили, что «именно Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России, а исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает».

На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.

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