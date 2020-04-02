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Мори: Д'Антони — один из лучших тренеров в истории НБА

Мори: Д'Антони — один из лучших тренеров в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэррил Мори поделился мыслями о главном тренере техасской команды Майке Д'Антони. По его словам, опытный специалист является одним из лучших в истории лиги.

«На мой взгляд, Д'Антони — один из лучших тренеров в истории НБА. Он как один из великих игроков, которые так и не выигрывали титул. Надеюсь, что в этом сезоне у него получится исправить это. Он великолепный новатор и классный партнёр. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил работу с нами. Но мы проясним все вопросы в межсезонье», — приводит слова Мори Houston Chronicle.

Мори проводит четвёртый сезон во главе «Рокетс». Дважды он выводил команду в полуфинал конференции, а ещё один раз в финал. На момент приостановки нынешнего регулярного чемпионата «Хьюстон» завоевал 40 побед в 64 матчах и занимал пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Всего в качестве главного тренера в НБА Д'Антони проводит шестнадцатый сезон.

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