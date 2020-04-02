Хорфорд пожертвовал $ 0,5 млн пострадавшим от коронавируса
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Эл Хорфорд не остался равнодушным к проблеме пандемии коронавируса и принял решение выделить $ 0,5 млн пострадавшим от опасного заболевания, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Баскетболист распределил средства между своей родиной — Доминиканской Республикой и несколькими регионами США. Так, часть денег пойдут в пользу штата Флорида, за команду которого он выступал в студенческие годы. Средства также будут распределены между Атлантой, Бостоном и Филадельфией. Таким образом, Хорфорд выделит финансовую помощь во все города, в которых он выступал на протяжении карьеры.
На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в США превышает 235 тыс.
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